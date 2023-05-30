Высокая пожарная опасность ожидается в Магаданской области Фото: ПСЦ Магаданской области

Пожарно-спасательный центр Магаданской области объявил предупреждение: с 30 мая по 1 июня в Среднеканском муниципальном округе прогнозируется высокая пожарная опасность. Причиной могут стать погодные условия.

В эти дни в районе ожидается пожарная опасность четвертого класса. Поэтому местных жителей просят не выезжать и не выходить в леса муниципального округа.

- Жителям рекомендуется следить за сообщениями в СМИ о развитии пожарной обстановки в указанном районе, - рассказали в ПСЦ Магаданской области.

В случае ЧП спасатели советуют звонить в Единую службу спасения по номеру 112.

Между тем жители Хабаровского края могут получить выплаты за сообщения о поджигателях. Их официально утвердили в регионе. Правда, деньги можно получить только в том случае, если сообщение подтвердится. А за помощь в задержании виновников гарантируется другое вознаграждение.

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