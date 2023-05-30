За кражу кошелька в автобусе в колонию строгого режима отправится житель Биробиджана Фото: Евгения ГУСЕВА

Биробиджанский районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине. В декабре прошлого года он попытался ограбить пассажирку автобуса.

Во время поездки местный житель вытащил из сумки попутчицы кошелек, в котором лежало 11,5 тысячи рублей, и положил его к себе в карман. Но выйти с ним из автобуса он не успел.

- Женщина заметила, что ее сумка открыта, кошелька нет, стала кричать. Преступник, не доставая кошелька из кармана, вытащил из него несколько купюр и отдал имущество владелице. Женщина недосчиталась трех тысяч рублей после того, как он покинул автобус, - рассказали в Биробиджанском районном суде.

Полиции мужчина рассказал, что нашел портмоне на полу автобуса. А когда женщина закричала, отдал его. Деньги потом он вернул.

Его осудили за покушение на кражу. Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, возмещение ущерба и признание вины. Но были и отягчающие - рецидив. Раньше он уже сидел в колонии строгого режима. Туда его снова отправил суд на полтора года.

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