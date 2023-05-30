Частный сектор в районе улицы Джамбула застроят высотками в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

На сайте администрации Хабаровска опубликовали проект постановления о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Советской - Джамбула - Биробиджанской - Запарина. Участок в Кировском районе площадью 207 тысяч квадратных метров планируют выделить под строительство нового квартала.

На выделенной территории сейчас располагаются бараки, гаражи и около 100 частных домов. Все постройки планируют снести, а на их месте построить высотки. Новые дома и инфраструктурные объекты займут около 60 процентов площади.

С момента подписания договора у застройщика будет 15 лет на то, чтобы застроить новый квартал. Ему будет разрешено строительство домов высотой до 25 этажей. Кроме того, он должен будет построить детсад минимум на 230 мест.

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