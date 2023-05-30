Центром повышения квалификации для тренеров по дзюдо станет Хабаровск Фото: правительство Хабаровского края
Тренеры и инструкторы по дзюдо из Хабаровска смогут повышать квалификацию, не выезжая за пределы региона. Президент Федерации дзюдо ДФО, первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров и ректор ДВГАФК Сергей Галицын заключили договор о сотрудничестве.
- Из-за удаленности региона уровень квалификации тренерско-преподавательского состава остается сейчас одним из самых популярных вопросов. Но теперь у наставников появится возможность повысить квалификацию и пройти профессиональную переподготовку. В качестве преподавателей будем привлекать специалистов и тренеров сборных команд, работников федерации, - рассказал Александр Никитин.
Соглашение - еще один шаг к развитию и популяризации дзюдо в Хабаровском крае. Этой работе особое внимание уделяет губернатор региона. При его поддержке в крае действуют проекты, направленные на популяризацию этого единоборства, проводятся соревнования.
Подготовкой специалистов академия будет заниматься по разработанным Федерацией дзюдо программам. Такое соглашение она заключила впервые.
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