Собирать беспилотники начнут в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В скором времени в Хабаровском крае начнут производить беспилотники. Вопрос очень интересует жителей региона, и власти им уже тесно занимаются. Они ищут компанию, которая займется этим на территории региона. В планах найти ее к началу осени, а получить первые образцы уже в этом году.

- Хабаровский край намерен закрыть нишу самолетной беспилотной авиации в части мониторинга. Речь идет о нуждах в противопожарной деятельности, в электроэнергетике, контроле за дорогами и лесами. Сейчас пока прорабатывается организация регионального научно-технического центра беспилотной авиации. Также проводятся переговоры с компаниями, которые готовы организовать производство в регионе, - рассказал Евгений Романов, министр промышленности и торговли Хабаровского края.

К слову, о производстве беспилотников в регионе говорили еще пять лет назад. Но тогда по какой-то причине его не удалось запустить.

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