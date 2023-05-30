Первый собранный багги выставят у Дома офицеров в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в январе запустили производство багги «Ерофей». Это первое и единственное на Дальнем Востоке предприятие. Вездеходы планируют отправлять в зону СВО. Прикоснуться к машине смогут и жители региона - самый первый собранный образец появится 31 мая у Дома офицеров в Хабаровске.

- Пять багги «Ерофей» предприятие сдаст 31 мая. В этот же день состоится расширенное заседание правительства края в Доме офицеров, перед которым выставят один из вездеходов. Любой желающий сможет потрогать их и осмотреть, - рассказал Евгений Романов, министр промышленности и торговли Хабаровского края.

К середине лета планируется собрать еще два экземпляра транспорта. Их также отдадут в распоряжение ВС РФ. До конца года в Хабаровском крае планируется выпустить минимум 18 багги.

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