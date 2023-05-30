Жительница Биробиджана стала прилежной матерью и смогла забрать дочь из детского дома Фото: УФССП Хабаровского края и ЕАО

Биробиджанку лишили прав на 15-летнюю дочь за ненадлежащее воспитание. Женщина решила, что алименты платить ей не надо, и накопила долг. Против нее составили протокол. Тогда она взяла себя в руки и решила исправиться.

- Ввиду того, что женщина трудоустроилась, сотрудником органа принудительного исполнения было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иного дохода должника в размере половины от дохода, за счет этого была погашена алиментная задолженность более 90 тысяч рублей, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

После этого она обратилась в суд и попросила восстановить ее родительские права. Суд пошел ей навстречу, и женщина смогла забрать дочку из детского дома домой.

Напомним, жителя Хабаровска осудят за кражу автомойки и восьми бензокос.

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