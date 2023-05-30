Протезы будут бесплатно устанавливать ветеранам в Хабаровском крае Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Иногда со спецоперации ветераны из Хабаровского края возвращаются домой с ранениями или ампутированными конечностями. Теперь благодаря поддержке местных властей солдатам будет доступно бесплатное протезирование.

- Это серийное изделие, его можно ставить людям везде. Максимальная эффективность в базе опоры и эффективная база переноса. Человек шагает вперед, может отвлечься и двигаться дальше, - рассказал Иван Худяков, генеральный директор группы компаний по разработке протезов.

О сотрудничестве власти региона договорились с российской компанией - резидентами Сколково STEPLAFE и «Моторика». Нуждающимся протезы устанавливают бесплатно по линии социальной защиты или Министерства обороны.

Напомним, школьникам Хабаровского края помогут найти подработку на летние каникулы. В регионе прошла первая ярмарка вакансий.

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