Протезы будут бесплатно устанавливать ветеранам в Хабаровском крае
Фото: Григорий КУБАТЬЯН
Иногда со спецоперации ветераны из Хабаровского края возвращаются домой с ранениями или ампутированными конечностями. Теперь благодаря поддержке местных властей солдатам будет доступно бесплатное протезирование.
- Это серийное изделие, его можно ставить людям везде. Максимальная эффективность в базе опоры и эффективная база переноса. Человек шагает вперед, может отвлечься и двигаться дальше, - рассказал Иван Худяков, генеральный директор группы компаний по разработке протезов.
О сотрудничестве власти региона договорились с российской компанией - резидентами Сколково STEPLAFE и «Моторика». Нуждающимся протезы устанавливают бесплатно по линии социальной защиты или Министерства обороны.
Напомним, школьникам Хабаровского края помогут найти подработку на летние каникулы. В регионе прошла первая ярмарка вакансий.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru