Михаил Дегтярев рассказал, о чем разговаривал с президентом России Владимиром Путиным Фото: скриншот

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Встреча длилась гораздо дольше, чем показали ее жителям региона, и многое осталось за кадром. Огромное внимание президент уделяет Хабаровскому краю, и многое с его поддержкой получится реализовать.

- Вы заметили черный мешочек с очень полезными для России ископаемыми. Мы обязательно этот проект объявим. Президент его одобрил, подробности – позже. Но сумма вложений по этому проекту будет составлять порядка полутора триллионов, - рассказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

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