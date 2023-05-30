Михаил Дегтярев рассказал, что строится на набережной Хабаровска Фото: администрация Хабаровска
На набережной в районе стадиона имени Ленина идет стройка. Жителей Хабаровска волнует, что именно здесь будет. На этот вопрос ответил Михаил Дегтярев.
Вся стройка, которая идет на набережной и в районе стадиона имени Ленина, направлена на семьи с детьми.
- Я удивлен, что в общественных местах, где можно бесплатно прийти, отдохнуть, позаниматься спортом, детских площадок вообще нет. Все платное. Иногда и денежки надо заплатить, это тоже часть досуга. Но должно же быть и что-то бесплатное, - сказал губернатор.
В этом месте строится большая спортивная площадка, в центре будет и детская площадка с качелями и батутами. Можно будет заниматься и современными активности, например, кросс-фитом.
Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru