Михаил Дегтярев рассказал о развитии сельского хозяйства в Хабаровском крае Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о том, что в регионе все делается для развития сельского хозяйства. Он напомнил, что в 2020 году было только 60 тысяч гектаров пашен, сегодня их уже больше 70 тысяч.

- Это получилось благодаря флагманской инициативе мелиорации – кластер агропромышленного комплекса, нас поддержал президент, министр сельского хозяйства. Нам выделяют средства, - рассказал Михаил Дегтярев.

Сейчас предприниматели своими силами восстанавливают земли, а государство им компенсирует эти затраты. По планам до 2030 года – получить еще 30 тысяч гектаров.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

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