Губернатор Хабаровского края рассказал о строительстве порта Эльга

Жители Хабаровского края интересуются судьбой порта Эльга. На их вопросы ответил Михаил Дегтярев.

- Проект масштабный, там частные инвестиции. В экономику края вложено 140 миллиардов рублей из банков и частных средств. Будет построено в течение ближайших полутора лет. Это самый большой проект с начала 20 века – только 540 километров путей, а если с разъездами, то все 650. Плюс глубоководный порт на 30 миллионов тонн, - рассказал губернатор.

В работе уже несколько буксиров ледового класса.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

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