Губернатор Хабаровского края рассказал о строительстве порта Эльга
Жители Хабаровского края интересуются судьбой порта Эльга. На их вопросы ответил Михаил Дегтярев.
- Проект масштабный, там частные инвестиции. В экономику края вложено 140 миллиардов рублей из банков и частных средств. Будет построено в течение ближайших полутора лет. Это самый большой проект с начала 20 века – только 540 километров путей, а если с разъездами, то все 650. Плюс глубоководный порт на 30 миллионов тонн, - рассказал губернатор.
В работе уже несколько буксиров ледового класса.
Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru