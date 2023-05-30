Губернатор Хабаровского края рассказал о недострое в Николаевском районе
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
К губернатору Хабаровского края обратилась жительница Николаевского района с вопросом о недостроенном доме по улице Орлова в райцентре.
- Снимаю жилье, наш дом аварийный. Жду квартиру много лет в многострадальном недострое по улице Орлова. Сколько губернаторов его помещали, а воз и ныне там, - написала женщина.
Губернатор отметил, что бывал там, и не раз. И сказал, что решение уже принято.
- Посещать можно сколько угодно, надо решения принимать. Решения приняты. Из краевого бюджета выделяются средства под 200 миллионов, дом будет достроен. Из 42 квартир 22 отдадут детям-сиротам, еще 20 – врачам. В остальных разместятся жители района, - сказал губернатор.
Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».
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