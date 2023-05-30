Интернет появится в маленьких селах Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае к интернету подключают маленькие села и поселки. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев.

- В прошлом году досрочно выполнили нацпроект по цифровому равенству и подсоединили все населенные пункты с населением от тысячи человек. Взяли обязательство в течение двух лет подсоединить к интернету все населенные пункты, где живет больше 500 человек. А потом – и все остальные, где живет от 100 человек, - рассказал губернатор.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Ранее Михаил Дегтярев рассказал о строительстве на набережной Хабаровска, недострое в Николаевском районе и ответил на другие вопросы людей.

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