Дорожку к новой детской больнице просят сделать жители Хабаровска Фото: Олег ЗОЛОТО

В Прибрежном районе Хабаровска недавно появилась новая детская поликлиника, что стало хорошей новостью для местных жителей. Только добираться до нее им тяжело: проход к больнице находится в плохом состоянии. Его протоптали родители с детьми, в дождь им скользко.

- Мы подключим мэрию Хабаровска. Вопрос двух дней, я уверен. Пошлите специалистов, найдите эту тропу. И все, никаких проблем. И там, где тропинки, и надо прокладывать дорожки. Значит, там людям удобно, - отметил Михаил Дегтярев, губернатор хабаровского края.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

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