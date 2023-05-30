Новые направления откроют в креативной школе Хабаровска

В Индустриальном районе Хабаровска открыли креативную школу для детей 12-17 лет. Они уже учатся там на звукорежиссеров, видеомонтажеров и другие специальности.

- Получаем в этом году деньги из федерального бюджета – почти 40 миллионов для новых направлений: графический дизайн, медиа и подобные вещи, - рассказал губернатор Хабаровского края.

Также он рассказал о том, что в регионе будут снимать мультфильм о Невельском.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Ранее губернатор рассказал о недострое в Николаевском районе, подключении маленьких сел к интернету и строительстве порта Эльга.

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