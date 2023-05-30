Вячеслав Бутусов станет хедлайнером фестиваля «Рок над Амуром» Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Жители Комсомольска-на-Амуре поинтересовались у губернатора Хабаровского края, ждут ли их в этом году значимые культурные события со звездами российской величины.

- В Комсомольске обязательно откроем выставку немецкого живописца Дюрера. Плюс в Хабаровске будут крупные мероприятия: «Рок над Амуром» пройдет уже в третий раз, хедлайнером ожидаем Вячеслава Бутусова. Но главное там – наши таланты с Дальнего Востока, - рассказал губернатор региона.

Победитель фестиваля получит продюссирование от крупной компании в работе над новым альбомом.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

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