Пианист Денис Мацуев поработает с молодыми талантами в Хабаровском крае
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Хабаровский край ждет насыщенная культурная жизнь. Об этом рассказал губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона отметил, что в этом году в регионе состоится много мероприятий: концерты, выставки, фестивале. Также в край приедет известный пианист Денис Мацуев. Он отберет талантливых ребят.
- Я обещал маэстро, что мы купим новый рояль в музыкальный театр, он уже на подходе. Обещание свое выполнили. Первый межрегиональный фестиваль театров кукол проведем, - рассказал Михаил Дегтярев.
Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».
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