О проблеме с бездомными собаками в Хабаровском крае рассказал губернатор
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вяземский район атаковали бродячие собаки. Большое количество животных несут угрозу людям. Сбиваются в стаи, ведут себя агрессивно.
- Основная политика должна быть связана с организацией приютов, это полномочия местных органов власти - администраций. В Садовом есть заброшенная котельная, может, там организовать. Надо посмотреть администрации. Но этот вопрос важный. Только приют, живодеров мы не приемлем. Но людей надо защитить, - сказал Михаил Дегтярев.
Он также обратил внимание на то, как важно нести ответственность за домашних животных.
Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».
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