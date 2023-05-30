О поездке в Китай рассказал губернатор Хабаровского края

Недавно губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вернулся из Китая. Жители интересуются: как прошла поездка, и что поразило в стране, которая была закрыта для них несколько лет.

- Я не первый раз в Китае. Но в Харбине был впервые. Провел встречи с большим интересом и уважением к местным руководителям. Очень хороший настрой на сотрудничество, на взаимную поддержку и выгоду. Плюс, нас связывает и память, исторические вопросы – Хабаровский процесс, - рассказал глава региона.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Ранее губернатор затронул другие важные темы: бродячих собак, строительство жилья для расселения и креативную школу в Хабаровске.

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