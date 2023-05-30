Губернатор Хабаровского края рассказал, когда отремонтируют «Утес»

Хабаровчане поинтересовались у губернатора, когда в краевой столице отремонтируют «Утес». Он признался: это первый вопрос, который он задал в 2020 году, когда прогулялся по набережной имени Невельского. Он до сих пор закрыт, там все протекло.

- Мы выделили деньги, в этом году начнем ремонт. Провели экспертизу, проект. В этом году мы обязательно приведем в порядок. Все там будет чистенько и аккуратненько. За качеством работ попрошу проследить своего заместителя, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Ранее губернатор поговорил о возведении недостроев в Хабаровском крае и оборудовании тропинки к новой поликлинике.

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