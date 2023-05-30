Михаил Дегтярев рассказал о годовых оценках своих детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закончился очередной учебный год, и жителей региона интересуют успехи детей губернатора, доволен ли он оценками и ругает ли за плохие отметки. Михаил Дегтярев ответил на этот вопрос.

- Это не мой ли сын написал? Хитрец. Закончили хорошо, четверки-пятерки, в четвертях есть и троечки. Бывает, ничего страшного. Отец строгий, но за оценки никогда не ругаю, и вам не советую. Не надо детей доводить до психоза за эти оценки. В конце концов, они вырастут и будут нормальными, уверенными людьми. Надо детям помогать, а не ругать, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

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