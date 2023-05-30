Михаил Дегтярев рассказал, что изменится после принятия закона об образовании округа в Хабаровском крае

Недавно в регионе образовался Охотский муниципальный округ. Местные жители спросили у губернатора, как это отразится на них самих. Они услышали, что в связи с этим упразднят все администрации в поселениях.

- Ничего не упразднят, все чиновники будут на местах, только они станут подчиняться единой окружной администрации, - сказал губернатор Хабаровского края.

Реформа идет по стране уже четыре года. Но Хабаровский край спешить не стал и изучил опыт других регионов, посмотрели, как работает, и только после этого приняли решение.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.