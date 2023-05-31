Освоение нового месторождения принесет 1,5 триллиона рублей в бюджет Хабаровского края Фото: Антон Шевченко

Во время строительства Тихоокеанской железной дороги были обнаружены залежи полезных ископаемых, освоение которых принесет в экономику Хабаровского края порядка полутора триллионов рублей. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев во время прямого эфира, который состоялся 30 мая.

Напомним, во время рабочей поездки в Москву глава края встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Михаил Дегтярев показал образцы полезных ископаемых главе страны и отметил, что для разработки месторождения нужны вложения в экономику Хабаровского края. По предварительным подсчетам, сумма по проекту составит около полутора триллионов рублей.

Глава края не уточнил, какие именно полезные ископаемые были найдены при строительстве железной дороги, но пообещал, что позже объявит о новом проекте.

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