Пять домов снесут для застройки нового квартала в Индустриальном районе Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

30 мая на сайте администрации Хабаровска опубликовали проект постановления о комплексном развитии территории жилой застройки в границах переулка Молдавского - Верхнеудинской - Ватутина в Индустриальном районе. Вместо старых домов на этом месте появится новый жилой квартал. Площадь территории под застройку составит почти 15 тысяч квадратных метров.

Под снос подпадут несколько многоквартирных и частных домов:

- Ватутина, 48;

- переулок Молдавский, 14 А;

- Верхнеудинская, 21;

- Верхнеудинская, 31;

- Верхнеудинская, 31/1.

Кроме того, планируется снести здание Евангельской христианской церкви «Источник жизни» на Верхнеудинской, 23. В районе проведут реконструкцию линий электропередачи и дорог на Волочаевской, Верхнеудинской, переулках Молдавском и Трубном.

В проекте постановления указано, что застройщику разрешается возводить здания высотой до 21 этажа. С момента подписания договора работы на объекте должны быть закончены в течение 10 лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.