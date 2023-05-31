Пять домов снесут для застройки нового квартала в Индустриальном районе Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
30 мая на сайте администрации Хабаровска опубликовали проект постановления о комплексном развитии территории жилой застройки в границах переулка Молдавского - Верхнеудинской - Ватутина в Индустриальном районе. Вместо старых домов на этом месте появится новый жилой квартал. Площадь территории под застройку составит почти 15 тысяч квадратных метров.
Под снос подпадут несколько многоквартирных и частных домов:
- Ватутина, 48;
- переулок Молдавский, 14 А;
- Верхнеудинская, 21;
- Верхнеудинская, 31;
- Верхнеудинская, 31/1.
Кроме того, планируется снести здание Евангельской христианской церкви «Источник жизни» на Верхнеудинской, 23. В районе проведут реконструкцию линий электропередачи и дорог на Волочаевской, Верхнеудинской, переулках Молдавском и Трубном.
В проекте постановления указано, что застройщику разрешается возводить здания высотой до 21 этажа. С момента подписания договора работы на объекте должны быть закончены в течение 10 лет.
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