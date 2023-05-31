Прибрался и заработал штраф: пенсионера накажут за нарушение закона в Магаданской области

Две постройки сгорели из-за неаккуратного обращения с огнем Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Житель поселка Сокол решил очистить участок от сухой травы. Мужчина сложил ее в бочку и поджег, но ситуация вышла из-под контроля. Огонь перекинулся на стоящие рядом хозяйственные постройки. Пенсионер принялся тушить пожар своими силами, но безуспешно. Соседи заметили дым и вызвали пожарных.

- Когда спасатели приехали к месту ЧП, две постройки уже сгорели. Тем не менее удалось защитить жилой дом от возгорания, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Хозяина участка оштрафуют за пал травы Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Мужчину привлекут к ответственности за пал травы во время действия особого противопожарного режима в регионе. Сотрудники МЧС напоминают, что в сезон лесных пожаров запрещено жечь костры, сжигать мусор, палить сухую траву, готовить еду на углях и в мангалах, в лесах и сухостое.

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