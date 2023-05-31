Украли окна и забор: разобрать чужой дом решили двое мужчин в Хабаровском крае

Двое молодых людей украли окна частного дома в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

39-летняя хабаровчанка обратилась в полицию после того, как побывала в своем загородном доме. Участок находится в Вяземском районе, поэтому хозяева бывают там редко. Приехав туда, женщина впала в ступор. Часть забора, который ранее огораживал частную территорию, пропала. В самом доме зияли дыры там, где когда-то стояли окна.

- Пропали три пластиковых окна и 13 листов металлического забора. По подозрению в краже задержаны двое молодых людей 21 и 22 лет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Украденное имущество нашли на пустыре Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Оказалось, что мужчины наблюдали за домом и точно знали, что в нем никто не живет. Они пробрались на участок, сняв забор и окна, погрузили их в машину и увезли на пустырь. Там они припрятали «добро» в траве, планируя позже продать украденное.

Полиция вернула имущество хозяйке.

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