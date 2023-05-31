Соревнования по плаванию «Русская верста» пройдут в Хабаровском районе 1 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

1 июня на базе отдыха «Заимка» в Хабаровском районе пройдут соревнования по плаванию на открытой воде «Русская верста 2023». Начало состязаний - в 11:00.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 1,1 километра в холодной воде. По прогнозам, ее температура составит +14…+24 градуса. Во время заплыва будет действовать контрольное время. Пловец снимается с дистанции, если не укладывается в отведенные 30 минут.

Для участия в соревнованиях нужно отправить заявку на почту iceberg.canary@gmail.com. К заплыву будут допущены люди, прошедшие медосмотр. Если подтверждение регистрации не пришло, нужно обратиться к организаторам по телефонам: + 7 914 542-13-06 (Александр Семенович Комаров) или +7 924 200-16-65 (Владимир Владимирович Плаксий).

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