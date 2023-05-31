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НовостиОбщество31 мая 2023 0:26

165 миллионов рублей получат сельские территории Хабаровского края на благоустройство

Субсидии получат 12 районов
Александра ЯВИЩЕНКО
165 миллионов рублей получат сельские территории Хабаровского края на благоустройство

165 миллионов рублей получат сельские территории Хабаровского края на благоустройство

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году 98 объектов благоустройства появятся в Хабаровском крае. Они получат субсидии на общую сумму в 165 миллионов рублей. Из них 152 миллиона выделят из госбюджета. Средства получат администрации 12 районов.

Субсидии предоставляются по итогам конкурса. Главная особенность госпрограммы в том, что именно жители решают, какие проекты будут воплощены. Обязательное условие поддержки - участие граждан и организаций.

В 2023 году только на Верхнебуреинский район приходится 44 проекта. Также работы пройдут в Хабаровском, районах имени Лазо и имени Полины Осипенко. Всего с 2016 года, когда был дан старт программе, сдано 298 объектов.

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