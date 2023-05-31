165 миллионов рублей получат сельские территории Хабаровского края на благоустройство Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году 98 объектов благоустройства появятся в Хабаровском крае. Они получат субсидии на общую сумму в 165 миллионов рублей. Из них 152 миллиона выделят из госбюджета. Средства получат администрации 12 районов.

Субсидии предоставляются по итогам конкурса. Главная особенность госпрограммы в том, что именно жители решают, какие проекты будут воплощены. Обязательное условие поддержки - участие граждан и организаций.

В 2023 году только на Верхнебуреинский район приходится 44 проекта. Также работы пройдут в Хабаровском, районах имени Лазо и имени Полины Осипенко. Всего с 2016 года, когда был дан старт программе, сдано 298 объектов.

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