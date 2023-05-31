Крупнейший турнир России по уличному футболу прошел в Хабаровске Фото: академия «Искра»

В Хабаровске впервые прошел крупнейший турнир России по уличному футболу ISKRA PANNA CUP. Соревнования транслировали во всех городах страны. Испортить впечатления от значимого события не смог даже проливной дождь.

Выяснить, кто лучший в панне, собрались около 400 спортсменов. Они соревновались один на один в аренах-клетках. Среди участников были даже главные лица уличного футбола: Денис Попков (Papen), Виктор Тарасенко (Solarjoy), Алексей Вигдорович (STREET GHETTO), Иван Сапрыкин (Bizex) и другие. Обладателем главного кубка и лучшим паннером России стал Сергей Нефедов (VAN AVERS). Поддерживали игроков легенды московского «Спартака»: Дмитрий Аленичев, Егор Титов и Андрей Тихонов. Они специально прилетели на турнир в Хабаровск.

Матчи проходили на стадионе футбольной академии «Искра», которая стала организатором турнира. Комментатором выступил известный спортивный журналист Нобель Арустамян. Для зрителей организовали насыщенную программу в формате match-day: автограф-сессии со звездами, киберспортивный мини-турнир по FIFA, тренировки со звездами футбола, концерт группы The Hatters и многое другое.

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