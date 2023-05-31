Вспыхнула посреди дороги: пылающую фуру с кругляком тушили из бутылок в Хабаровском крае

В сеть попало видео с горящей фурой на трассе Хабаровск – Владивосток Фото: скриншот из видео

В хабаровских пабликах опубликовали видео с горящей фурой, загруженной кругляком. Огонь охватил задние колеса машины утром 31 мая. Водитель с другим мужчиной попытались потушить пламя водой из запасов, которые были под рукой. Они поливали колеса из канистры и пластиковых бутылок, но это никак не помогало.

- Возгорание произошло на 41 километре трассы Хабаровск – Владивосток. Причина – проблемы с проводкой. На место ЧП выезжала пожарная охрана, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Пожарные смогли потушить огонь и спасти машину. Пострадала только задняя часть прицепа и бревна.

Недавно произошел еще один пожар на дороге. На 38 километре Владивостокского шоссе около поселка Чирки загорелся автомобиль, который перевозили в автовозе. Кадры появились в социальных сетях.

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