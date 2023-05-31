Помогал обчищать пенсионеров: 19-летнего парня обвиняют в пособничестве мошенникам в Совгавани

19-летнего курьера, помогавшего аферистам, осудят в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Советской Гавани будут судить 19-летнего молодого человека, который помогал мошенникам. Его могут посадить на срок до шести лет.

Все началось с того, что парню в мессенджере поступило сообщение с предложением о заработке. Молодой человек согласился на работу курьером. Ему присылали адреса, по которым нужно было забирать деньги.

В каждом случае жертвами аферистов были пенсионеры. Им по телефону сообщали, что их близкие попали в аварию и нуждаются в помощи. Пожилые люди отдавали сбережения приезжавшему курьеру, а после узнавали, что их обманули.

Полученные деньги 19-летний помощник отправлял через банкоматы своим работодателям, оставляя себе 10 процентов от суммы в качестве зарплаты. При задержании у него в карманах нашли 21 тысячу рублей и мобильные телефоны, которые он использовал для связи с мошенниками.

Полиция выяснила, что молодой человек замешан минимум в шести преступлениях. Ущерб от них составил около 700 тысяч рублей. Все потерпевшие - жительницы Советской Гавани 71-88 лет.

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