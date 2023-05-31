Июньские паводки угрожают Хабаровскому краю Фото: Михаил ФРОЛОВ

По оценке ученых института ВНИИ ГОЧС, Хабаровский край может оказаться под угрозой паводков в начале июня. В первых числах месяца ожидаются осадки, которые могут привести к резкому подъему воды в Амуре.

На этой неделе объем прогнозируемых осадков в ДФО достигнет 45 миллиметров. Под угрозой окажется не только Хабаровский, но и Камчатский, Приморский края, Амурская область и ЕАО. Ливневые дожди с грозами и сильными порывами ветра могут привести к ограничению транспортного сообщения. Также есть вероятность обрывов линий электропередачи в населенных пунктах Хабаровского края.

Помимо паводков высок риск возникновения грозовых лесных пожаров. В Хабаровском крае первые случаи возгораний уже зафиксированы. Специалисты МЧС следят за обстановкой и готовы к возникновению ЧС.

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