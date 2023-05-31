Июньские паводки угрожают Хабаровскому краю
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По оценке ученых института ВНИИ ГОЧС, Хабаровский край может оказаться под угрозой паводков в начале июня. В первых числах месяца ожидаются осадки, которые могут привести к резкому подъему воды в Амуре.
На этой неделе объем прогнозируемых осадков в ДФО достигнет 45 миллиметров. Под угрозой окажется не только Хабаровский, но и Камчатский, Приморский края, Амурская область и ЕАО. Ливневые дожди с грозами и сильными порывами ветра могут привести к ограничению транспортного сообщения. Также есть вероятность обрывов линий электропередачи в населенных пунктах Хабаровского края.
Помимо паводков высок риск возникновения грозовых лесных пожаров. В Хабаровском крае первые случаи возгораний уже зафиксированы. Специалисты МЧС следят за обстановкой и готовы к возникновению ЧС.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru