Онлайн запись к нотариусам откроется в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С июля 2023 года жители 83 регионов России смогут записаться к нотариусу онлайн. Эту функцию добавят на портале госуслуг. В нескольких регионах она стала доступна в тестовом режиме еще 15 марта.
С появлением новой услуги жителям Хабаровского края не придется ждать очереди на запись. Чтобы защитить права граждан, список нотариальных действий будет ограничен. В онлайн-режиме можно будет выбрать только те услуги, которые не требуют глубокой проверки. В пилотном проекте пока доступно девять действий.
Для записи нужно будет иметь подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и ключ усиленной электронной подписи.
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