Онлайн запись к нотариусам откроется в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

С июля 2023 года жители 83 регионов России смогут записаться к нотариусу онлайн. Эту функцию добавят на портале госуслуг. В нескольких регионах она стала доступна в тестовом режиме еще 15 марта.

С появлением новой услуги жителям Хабаровского края не придется ждать очереди на запись. Чтобы защитить права граждан, список нотариальных действий будет ограничен. В онлайн-режиме можно будет выбрать только те услуги, которые не требуют глубокой проверки. В пилотном проекте пока доступно девять действий.

Для записи нужно будет иметь подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и ключ усиленной электронной подписи.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.