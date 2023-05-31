Чемпионаты Восточного военного округа по дзюдо и самбо стартовали в Хабаровске Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Универсальном краевом спорткомплексе Хабаровска стартовали чемпионаты Восточного военного округа (ВВО) по дзюдо и самбо. Участниками соревнований станут представители шести регионов России: Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев, Республики Бурятия. Всего за звание лучших будут бороться более 150 человек. На церемонии открытия чемпионатов присутствовал врио командующего войсками ВВО генерал-майор Алексей Ртищев. Он пожелал участникам удачи.

- Несколько дней дзюдоисты и самбисты будут бороться за звание сильнейших в семи весовых категориях. Лучшая сборная в командном зачете определится по общей сумме завоеванных баллов, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Победители чемпионатов войдут в сборные ВВО. Они будут представлять округ в чемпионатах ВС РФ по дзюдо и самбо.

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