Мобильное приложение для контроля услуг ЖКХ появится в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска
В скором времени жители Хабаровска смогут контролировать услуги ЖКХ и работу властей. О новой разработке Сергей Кравчук, мэр города, рассказал на XXIX сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ. На ней поговорили о цифровизации городского пространства.
- В Хабаровске скоро создадут мобильное приложение для контроля качества услуг ЖКХ и органов власти. В этом году нужно эту работу начать, в следующем необходимо закончить. Прошу взять этот вопрос под контроль, чтобы уже в следующем году мы могли показать жителям города результаты этого труда. Ведь именно для них и их удобства мы разрабатываем новую услугу, - сказал Сергей Кравчук.
Эта тема обсуждается на протяжении нескольких лет. Представители городов ассамблеи часто берут на вооружение чей-то опыт, который показал хороший результат.
Вадим Ганин, гендиректор ассоциации «Деловой центр экономического развития СНГ», рассказал о технологиях, которые используют в новых городах. Например, благодаря проекту «Умный водоканал» можно следить за работой водопровода и быстро узнавать о сбоях и протечках.
В конце мероприятия мэр Хабаровска получил премию имени первого президента ассамблеи Юрия Лужкова. Некоторых жителей города наградили грамотами и орденами «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ».
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