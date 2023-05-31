Больше 70 новых остановок появится в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане обновляют автобусные остановки. Всего для города изготовили 73 новых павильона, 10 уже появились в микрорайоне Сопка. Еще пять перенесут в более удобные для пассажиров места.

По словам жителей микрорайона, таких работ у них не было минимум 20 лет. Раньше вместо остановок были просто площадки без навесов.

Накануне специалисты приняли установленные остановки.

- Были выявлены недочеты. Нарушена геометрия при установке скамеек, негерметично заделаны швы на водоотливных трубах. Также не произвели заделку анкеров асфальтобетонной смесью. Данные замечания подрядчик уже устранил. Сейчас начался монтаж вывесок, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Сейчас начались работы в микрорайоне Биробиджан-2. После их окончания остановки примут официально. По мере готовности других павильонов специалисты также будут проводить рейды.

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