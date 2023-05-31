К паводку готовятся в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

Совсем скоро ожидается сезон паводков, и в Биробиджане начали к нему готовиться. Максим Семенов, мэр города, объехал областную столицу и побывал на дамбе, защищающей людей от воды.

- На территории Биробиджана, поселков Партизанский 1, 2, Тукалевский проходит дамба. На всей ее протяженности смонтировано пять шандор - сооружений, предназначенных для перекрытия водопропускного отверстия гидротехнического сооружения, - сказал Максим Семенов.

Очень важно, чтобы они работали, особенно когда идут дожди, и уровень воды в реках растет. Перед паводками сооружения проверяют и ремонтируют - если есть необходимость. Сегодня все они исправны. За их работу отвечает обслуживающая организация.

Между тем июньские паводки уже угрожают Хабаровскому краю. В региональных реках из-за дождей ожидается подъем воды.

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