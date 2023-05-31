Мальков кеты выпустили в реку Анюй в Хабаровском крае Фото: Заповедное Приамурье

В реке Анюй Хабаровского края теперь живут мальки кеты. Их выпустили специалисты «Заповедного Приамурья» и благотворитльного фонда «Биосфера» 18 мая.

- Таким образом мы способствуем увеличению возврата кеты в реку Анюй и восполнению рыбных запасов речной экосистемы, - сказал Андрей Коржак, начальник отдела охраны Анюйского филиала.

Мальков кеты выпустили через протоку Алима, которая находится в урочище Бихан на территории Анюйского национального парка. На мероприятии присутствовали также сотрудники филиала «Амуррыбвод» и Амурского управления Росрыболовства.

Напомним, в Хабаровском крае собираются осваивать новое месторождение. Оно принесет бюджету региона полтора триллиона рублей. Об этом в ходе прямого эфира 30 мая рассказал губернатор Михаил Дегтярев.

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