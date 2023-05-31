Это не брак, все запланировано: в Магадане снова будут укладывать асфальт на 31 квартале

Асфальт на кольце 31 квартала снова уложат в Магадане Фото: скриншот

В столице Колымы начался ремонт дорог. Оказалось, что в этом году рабочие вскроют свежий асфальт на кольце 31 квартала, чтобы уложить другой. К слову, проверку временем покрытие не прошло: появившееся перед зимой оно уже выглядит изрядно потрепанным. Жители начали задаваться вопросами: почему нельзя было сделать все сразу? Оказалось, что так было запланировано.

- Ремонт дороги на 31 квартал не был закончен. Подрядчик уложил верхний слой для того, чтобы можно было пережить зиму. И сейчас они выйдут на кольцевую развязку, будут укладывать асфальт, уже верхний слой в соответствии со всеми ГОСТами. Это не брак, это запланированное действие дорожной компании, - рассказал Юрий Гришан, мэр Биробиджана.

Он также оправдался: объем по ремонту дорог в прошлом году был уж очень большой, вот и на финишную прямую вышли только к холодам. В любом случае, контракт у дорожников заканчивается только в этом году, после асфальтирования дороги возле магазина «Меркурий».

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