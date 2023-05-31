Фестиваль воздушных змеев пройдет в Хабаровске 3 июня

Схема проезда к фестивалю Фото: комитет Краснофлотского района
Лето в Хабаровске начнется с фестиваля воздушных змеев. В субботу, 3 июня, он состоится на холме с видом на Амур в районе остановки «Победа» в Краснофлотском районе.
Фестиваль уже давно стал традиционным. Он знаменует приход лета в краевую столицу. Запускать воздушных змеев будут каждый час, начиная с 12:00. Последние взлетят в небо перед закатом солнца. С собой нужно брать воздушного змея, мыльные пузыри и хорошее настроение. Организаторы советуют не забыть пледы, солнцезащитные очки, панамки, перекус и кремы от загара.
Смысл мероприятия - в общении и новых знакомствах. Самовыражение приветствуется: можно надеть любую одежду, взять с собой гитару и спеть под нее несколько песен.
Мероприятие бесплатное. Подробную схему проезда можно посмотреть на фото.
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