Фестиваль воздушных змеев пройдет в Хабаровске 3 июня

Схема проезда к фестивалю Фото: комитет Краснофлотского района

Лето в Хабаровске начнется с фестиваля воздушных змеев. В субботу, 3 июня, он состоится на холме с видом на Амур в районе остановки «Победа» в Краснофлотском районе.

Фестиваль уже давно стал традиционным. Он знаменует приход лета в краевую столицу. Запускать воздушных змеев будут каждый час, начиная с 12:00. Последние взлетят в небо перед закатом солнца. С собой нужно брать воздушного змея, мыльные пузыри и хорошее настроение. Организаторы советуют не забыть пледы, солнцезащитные очки, панамки, перекус и кремы от загара.

Смысл мероприятия - в общении и новых знакомствах. Самовыражение приветствуется: можно надеть любую одежду, взять с собой гитару и спеть под нее несколько песен.

Мероприятие бесплатное. Подробную схему проезда можно посмотреть на фото.

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