Заражено и опасно: древесину с живыми насекомыми обнаружили в Хабаровском крае

Древесину с вредителями хотели отправить по России из Хабаровского края Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Очередную партию древесины проверили специалисты Россельхознадзора в Хабаровском крае. В хвойных материалах они нашли карантинного для России вредителя.

- Личинки черных хвойных усачей выявили специалисты при фитосанитарном осмотре лесоматериалов из хвойных пород (ель и пихта). Партия объемом 3 750 кубических метров предназначалась для вывоза по РФ, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Усачи включены в карантинный список не только для России, но и стран ЕЭС. Найденные личинки были жизнеспособны и могли вырасти в насекомых. Это говорит о нарушении производителями правил обработки и обеззараживания дерева.

Усачи считаются опасными вредителями. В период созревания они обгладывают кору с молодых веток, повреждают луб, заболонь и древесину. Материал теряет технические качества и срок годности.

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