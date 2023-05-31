В десятках домов больше суток не будет горячей воды в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане стартовала пора отключения горячей воды. В первый день лета сотрудники ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» запланировали ремонт на тепловой сети. Он начнется в восемь часов утра 1 июня и закончится в восемь часов вечера 2 июня. На это время без горячей воды останется несколько улиц.

Список адресов, которые ждет отключение:

- 40 лет Победы, 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4а, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 25а;

- Парковая, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 14, 14/1, 16;

- Шалаева, 3, 3/1,3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7;

- Пионерская, 88, 90, 92, 92а;

- Набережная, 2, 4, 6, 8, 10, 10а.

Также без воды останутся коттеджные поселки ООО УК «Бирград» и Красивый.

Напомним, в Биробиджане начали подготовку к паводковому сезону. Мэр города осмотрел территорию областной столицы и дамбы, которые ее защищают.

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