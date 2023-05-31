Лауреатов премии имени Дьяченко наградили в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Трое жителей Хабаровска получили премию имени Якова Дьяченко. Ее выдают тем, кто занимался созданием и внедрением социальных программ и проектов по развитию и сохранению исторического и культурного наследия города. Церемонию приурочили к его юбилею.

Лауреатами премии стали люди, которых определили общим голосованием. Жители города посчитали, что награды достойны Николай Бушуев, ветеран Великой Отечественной войны, член Совета ветеранов и комиссии по работе с молодежью Индустриального района, Михаил Колочко, директор сети спортклубов «МК-Спорт», и Татьяна Пестерева, художественный руководитель студии народного творчества «Елань».

- Мы хотим искренне поблагодарить вас за ваш труд на благо Хабаровска. Голосование показало, что ваша работа высоко ценится жителями города. Мы надеемся, что ваши навыки, опыт, ответственное отношение к делу будут перениматься другими поколениями. Спасибо за вклад в развитие нашего любимого города, - сказал Игорь Михайловский.

Также хабаровчане получили почетные дипломы мэра города. Их выдают с 2007 года за особые заслуги перед краевой столицей. Документы жителям города передал исполняющий обязанности градоначальника Игорь Михайловский.

Напомним, Яков Дьяченко - первооткрыватель Хабаровска и исследователь Дальнего Востока.

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