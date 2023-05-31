Медали и ордена получили четыре участника СВО из Магаданской области Фото: правительство Магаданской области

На Колыме наградили четверых военных, принимавших участие в спецоперации. Они получили медали «За отвагу» и Орден Мужества. Их им вручили за героическое противостояние в боях под Павловкой.

Медали «За Отвагу» получили Владислав Михеев, Семен Крупинников и Алексей Бойчук. Орден Мужества вручили Ивану Иванову. Указ подписал Владимир Путин в феврале этого года.

Вспоминать события своих подвигов солдаты не любят. Но наградами гордятся.

- Это важно для моей семьи. Хочется, чтобы в будущем и дети мои гордились мной, знали, что папка - молодец, - сказал Иван Иванов.

Воспитывать гордость за бойцов будет фонд «Защитники Отечества», который открылся в Магаданской области накануне. Губернатор Сергей Носов отметил, что его филиалы должны появиться в каждом из городских округов региона. Он сказал, что готов всегда выслушать просьбы солдат и будет лично контролировать работу фонда. Итоги будут подводиться раз в месяц на заседании правительства.

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