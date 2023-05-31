Благотворительная ярмарка для больного ДЦП ребенка пройдет в Магадане 1 июня Фото: администрация Магадана

В Магадане 1 июня состоится благотворительная ярмарка «Нити добра» (0+). В ней приглашают принять участие жителей областного центра.

Мероприятие состоится в Центре культуры с 18:00 до 20:30, а в 19 часов начнется благотворительный концерт.

- Связанные невидимыми нитями добра вместе мы сможем помочь тому, кто в этом нуждается. Все средства, вырученные от мероприятий, будут направлены на поддержку здоровья и реабилитацию Александра Зинковского, которому поставлен диагноз – детский церебральный паралич, - рассказали в администрации Магадана.

Зрителям покажут номера от лучших коллективов города. Также можно приобрести на память продукцию ярмарки. В администрации предупреждают: она продается за наличные. Вход свободный.

В Хабаровске День защиты детей отметят флешмобами, фестивалями и концертами. Полную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

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