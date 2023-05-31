В Туапсе и Анапе отдохнут больше 300 детей из детского дома и интерната Магаданской области Фото: Сергей Носов

Магаданские дети из детского дома и школы-интерната смогут отдохнуть этим летом на море. За последние два дня к волнам отправились 328 детей.

- Они проведут каникулы в Краснодарском крае: Туапсинском районе и в Анапе, - рассказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Всего за пределами Колымы отдохнут больше двух тысяч ребят. Мальчишкам и девчонкам расходы на дорогу и путевки компенсирует региональный бюджет.

Заезд в местные центры отдыха начинается 5 июня. В этот же день стартует работа тематических лагерей и пришкольных площадок.

Напомним, в Магадане 1 июня пройдет благотворительная ярмарка для ребенка с ДЦП. Она будет работать несколько часов, и все собранные на ней средства направят на лечение Александра Зинковского. Жителей областной столицы приглашают принять в ней участие.

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