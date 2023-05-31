Первые в истории соревнования по автозвуку пройдут в Биробиджане Фото: правительство ЕАО

В июле начнется проект «Ночной Биробиджан». Благодаря нему на территории скейт-парка будут проходить различные мероприятия: мастер-классы по живописи и граффити и соревнования по стритболу. Кроме того, жителей и гостей города ждут первые в истории автономии соревнования по автозвуку. А чтобы гостям не было скучно, для них выступят ди-джеи. Проводиться все будет по субботам.

Все это состоится благодаря победе проекта в конкурсе общественных инициатив. Грант на него выиграл «Союз армян России» в ЕАО.

- Для нас важно, чтобы человек не просто посетил событие, а получил удовольствие и захотел прийти в это творческое пространство снова и снова. Поэтому для каждого мероприятия идеально прорабатывается режиссура, драматургия, церемонии открытия и закрытия, световые и звуковые решения, – рассказал Григорий Петросян, автор проекта.

Изначально концепцию «Ночного Биробиджана» разработали на образовательной сессии «Территории действий» в прошлом году. Тогда ее признали одной из лучших. Проект доработали и подали в виде заявки на грант.

В случае успеха «Ночной Биробиджан» станет традицией города. В планах - подать проект и на конкурс президентских грантов.

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