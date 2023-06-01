Амурский судостроительный завод передал заказчику паром «Александр Деев» Фото: ОСК

Новый автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD «Александр Деев», построенный на Амурском судостроительном заводе, передали заказчику. Судно улучшит транспортную доступность островной части Дальнего Востока России.

- Паром передается заказчику и уже в этом году выйдет на линию Сахалин - материк, перевозить грузы. Документы о передаче подписаны. Этот паром способен перевозить в полтора раза больше грузов и почти в два раза больше пассажиров по сравнению с предшественниками, - сказал Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли РФ.

Закладка судна состоялась в июне 2017 года, спуск на воду - в августе 2019-го. С июня по август 2022 года были завершены заводские ходовые испытания, на которых паром развил скорость 18,2 узла. Повышенная ледопроходимость обеспечивает способность парома сохранять скорость не менее трех узлов на ровном сплошном льду толщиной в один метр и шесть-восемь узлов во льду толщиной до 0,8 метра.

Сейчас на Амурском судостроительном заводе завершаются работы над вторым паромом проекта CNF11CPD «Василий Ощепков», который также будет курсировать по линии Ванино - Холмск.

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