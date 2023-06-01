Мистика или физика? Загадочный пожар произошел в ЕАО

Ковер загорелся на балконе из-за солнца в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Сообщение в спасательную службу Биробиджана поступило в 17:14. Оно мало чем отличалось от предыдущих: соседи заметили пожар в квартире дома на Пионерской и позвонили по номеру «101». Но приехав по адресу, сотрудники МЧС удивились. Горел закрытый балкон, а хозяев квартиры дома не было.

Пожарные приставили лестницу и поднялись по ней на балкон второго этажа. Там они потушили горящий ковер и остановили распространение огня внутрь квартиры. Пострадали только вещи, которые хранились на балконе и его обшивка.

Сгоревшие вещи Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Недоумение вызывало то, что в закрытом пространстве не было электроприборов, которые могли бы загореться. Сам балкон был закрыт, поэтому случайное попадание искры или окурка от соседей также не могли стать причиной пожара. Дознаватели предположили, что возгорание произошло из-за преломления солнечных лучей через большую стеклянную бутылку.

Дознаватели назвали предварительную причину пожара Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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